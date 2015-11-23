Написать описания к 201 фильмe

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. нужно написать до 25 ноября 201 описаниe к фильмам. описания должны быть грамотными и без ошибок!

оплата 5 грн. за 1 фильм, всего 1200 грн. на карту приватбанка.

размер текста - 600 символов.

спасибо за внимание.