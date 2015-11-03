Ищу человека для еженедельного написания компьютерных статей в IT блог. Тексты + картинки, сайт на wordpress. Будет выбран только один. Ищу того кто будет писать качественные статьи на сайт, в раздел http://alexzsoft.ru/stati . Желательно с опытом системного администрирования, ...
Ищу талант - Объяснять термины простыми словами (женское здоровье)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте :)
Ищу талантливого специалиста на постоянную работу. Ссылка на блог http://negoloday.ru/
Желательно, чтобы по специальности вы были учителем, врачем, биологом или ветеринаром... И еще чтобы вы любили и очень хорошо разбирались в теме: похудения, женского здоровья.
Обязательно нужен талант и желание объяснять термины (понятия) простыми словами, как для ребенка. Например, что такое обмен веществ, простые углеводы, водно-солевой баланс, аминокислотный профиль и т.д.
В основном нужно будет писать тексты по темам похудения: программы питания, диеты, рецепты и т.д. Немного позже добавятся темы о здоровье, красоте и воспитании, развитии детей. Стиль нужен легкий, разговорный, веселый, но грамотный, понятный, вежливый и конкретный.
Работа постоянная, на длительный срок. В первое время нужно будет написать по 10-15 текстов в месяц с размером 4000–6000 символов.
Оплата сдельная. Все зависит от вашей работоспособности. ОБЯЗАТЕЛЬНО в заявке укажите цену за 1000 знаков без пробелов.
Пожалуйста, в вашей заявке сразу объясните понятие "обмен веществ" простым языком. Приведите два интересных примера для иллюстрации, чтобы понятно было даже школьнику :)
Это и есть первое тестовое задание. Много писать не надо. Максимум 1000 знаков без пробелов.
Обратите внимание: тестовое задание нужно написать обязательно.
ВАЖНО! Живу на Дальнем Востоке. Разница по времени с Москвой +7 часов. Поэтому отвечаю на письма и сообщения с 5 утра до 16–00 по Москве.
Спасибо! Жду ваших предложений.
Пожалуйста, в вашей заявке сразу объясните понятие "обмен веществ" простым языком. Приведите два интересных примера из жизни, чтобы было интересно и понятно даже школьнику.
Это и есть первое тестовое задание. Много писать не надо. Максимум 1000 знаков без пробелов.
Обратите внимание: тестовое задание нужно написать обязательно.
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