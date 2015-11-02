Написать 10 статей на Английском

$100
КопирайтингЗакрыт13 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Есть проект: " Тур сфера – информация о странах и городах"

Нужно написать 10 статей (профессионально)

Цена: 10 wmz за статью в 3000 символов.

В ответе напишите на каком уровне владеете Английским языком и сколько по времени займет.

(проект уже готовый есть статьи - исполнителю покажу примеры)

8 лет назад
pro_web
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$100
2 дня
  • Похожие заказы

  • Копирайт для сайта и соц. сетей.

    $2

    Необходимо написать новость, обзор, статью для сайта - производитель эко-косметики и авторской парфюмерии.  [url=http://mazhukozhu.ru/news_reviews_articles/]www.mazhukozhu.ru[/url] Тексты должны включать в себя ключи по раскрутке и отвечать тематике.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать несколько сео текстов

    Доброго времени суток. Требуются несколько оптимизированных текстов на следующие страницы: 1. ЧЕХЛЫ НА ЗАКАЗ, ИМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ НА АЙФОН 6 И АЙФОН 6+ http://icasegallery.com/imennye-chexly-dlya-iphone6/ 2. ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ АЙФОН 6/АЙФОН 6+ http://icasegallery.com/patriotika-iphone-6/ 3. BREAKING BAD ( ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ) ЧЕХЛЫ ДЛЯ АЙФОН 6/6+ http://icasegallery.com/breaking-bad-chexly-dlya-iphone66/ Объем текстов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание текстов медицинской тематики для сайта медклиники

    Главное условие - медицинская грамотность Тексты нужны максимально короткие, структурированные, ёмкие и полезные, чтобы посетитель сайта, потратив минимально возможное время, понял важные моменты конкретной темы (услуга, специалист, заболевание, симптом..) В ТЗ указываю слова "ключевые слова" и примерный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Группа SEO-текстов по косметике

    Нужно SEO-тексты для сайта японской косметики и бытовой химии. Требования: общее соответствие тематике - уходовая косметика, бытовая химия. Автор должен разбираться в нюансах японской и корейской косметики. Вписать ключевые слова и форматировать согласно ТЗ. Объем одной ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продающий текст для лендинга

    Нужно написать продающий текст для лендинга. Тематика спутниковое тв. Объем 1.5-2К символов. Подробнее при личной переписке. Сделать нужно сегодня. При подаче заявки указывайте стоимость.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер тематика "беременность и роды"

    $150

    требуется написать около 100 статей  оплата 20 рублей за 1000 знаков без пробелов статья в среднем 4000-6000 знаков выходит на 100-120 рублей пример статьи http://mam43.ru/kalendar-beremennosti/tretya-nedelya-beremennosti/ более подробно в лс, если кому то что то не нравится, то пожалуйста мимо =)

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен копирайтер для написания качественный статей

    Здравствуйте. Нужен копирайтер для написания качественных текстов различной тематики. Требования: 1. Качественные, интересные и полезные тексты для людей 2. Ответственное отношение к работе 3. Адекватная цена за ваши услуги

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт статей на строительную тематику

    Строительному порталу требуется ряд статей на тему "Делаем своими руками". Переписать тексты нужно по типу инструкции, т. е. Шаг 1...., Шаг 2..... и т. д. Таких статей будет примерно 10-12. Жду ваших предложений, указывайте стоимость.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • В каком банке лучше взять ипотеку и где наиболее выгодные условия?

    $8

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Внимательно читаем требования в прикрепленном документе. Оцениваем свои силы. Только после этого откликаемся Кандидатам с юридическим образованием - преимущество Объем статьи - 6 килознаков плюс минус 500 Ключи следующие в каком банке лучше взять ипотеку (670/253) в каком ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад