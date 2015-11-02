Группа SEO-текстов по косметике

КопирайтингЗакрыт13 заявок161 просмотр
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Нужно SEO-тексты для сайта японской косметики и бытовой химии.

Требования: общее соответствие тематике - уходовая косметика, бытовая химия. Автор должен разбираться в нюансах японской и корейской косметики. Вписать ключевые слова и форматировать согласно ТЗ. Объем одной статьи от 500 до 5000 з.б.п.

Оплата на Киви 150руб./1000 з.б.п.

Уникальность по Адвего (стандартные настройки) 98-100%.

Прошу авторов сразу давать ссылки на примеры работ по описанию косметики.

8 лет назад
lovinhug
Оксана 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад