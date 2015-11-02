Группа SEO-текстов по косметике

требуется написать около 100 статей оплата 20 рублей за 1000 знаков без пробелов статья в среднем 4000-6000 знаков выходит на 100-120 рублей пример статьи http://mam43.ru/kalendar-beremennosti/tretya-nedelya-beremennosti/ более подробно в лс, если кому то что то не нравится, то пожалуйста мимо =)