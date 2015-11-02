Продающий текст для лендинга

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Нужно написать продающий текст для лендинга. Тематика спутниковое тв. Объем 1.5-2К символов. Подробнее при личной переписке.

Сделать нужно сегодня.

При подаче заявки указывайте стоимость.

8 лет назад
gogaa
Егор 
43 годаНидерланды
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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