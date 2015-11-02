В каком банке лучше взять ипотеку и где наиболее выгодные условия?

Всем доброго времени суток! Ищу дисциплинированного, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный строительству и другим смежным темам. Я настроен на долгосрочную, дружественную совместную работу. Желательно чтобы бы вы не по наслышке разбирались в теме ...