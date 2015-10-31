Рерайтинг про птиц, несколько статей

Нужно написать несколько статей про птиц (рерайтинг из нескольких источников)

Подробное ТЗ с темами и источниками - выбранным исполнителям

Если кратко - оплата преимущественно ЯД или карта кукуруза, 40 руб. за 1000 знаков без пробелов,

Статьи от 4000 знаков и более (по каждой статье есть лимит знаков)

Уникальность 95% и выше

Срок - 2 дня

Качественный текст для людей, - со списками, подзаголовками, полезной информацией и т.д. - со вставкой слов по списку