Рерайтинг про птиц, несколько статей

КопирайтингЗакрыт6 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать несколько статей про птиц (рерайтинг из нескольких источников)

Подробное ТЗ с темами и источниками - выбранным исполнителям

Если кратко - оплата преимущественно ЯД или карта кукуруза, 40 руб. за 1000 знаков без пробелов,

Статьи от 4000 знаков и более (по каждой статье есть лимит знаков)

Уникальность 95% и выше

Срок - 2 дня

Качественный текст для людей, - со списками, подзаголовками, полезной информацией и т.д. - со вставкой слов по списку

8 лет назад
anna-rns
Анна 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Из забугорного контента сделать наш

    перевод кулинарных рецептов с адаптацией текста (после переводчика), даю адреса веб-страничек, каждый рецепт около 10000 символов контента плюс около 10 картинок. Каждый рецепт должен получиться в виде веб-страничек с картинками.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно добавить рецепты на форум

    Требуется добавить добавить несколько рецептов на форум.  Требуется делать рерайт рецептов с других сайтов, плюс размещать рецепт на форму (с переносом фото) Интересует стоимость одного рецепта и срок, то есть сколько в день вы сможете перенести рецептом ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт

    Тематика: Отопление объектов различного назначения. Предпочтение - обогрев промышленных зданий и сооружений. Туризм. Описание особенностей стран, таможенных процедур, визовых процессов и пр.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отзывы о товаре на английском языке

    Всем доброго дня ! Нужны отзывы о товаре на английском языке по теме уход за кожей, волосами и тд. ( крема, шампуни) Отзывы должны быть не более 50 слов каждый. На каждый продукт по 2-3 отзыва. Хочу ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт

    $2

    Потрібно зробити копірайт статті українською мовою- 1500

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен рерайтер для выполнения одного проекта

    $100

    Здравствуйте! Для разовой работы нужен рерайтер. Тематика - китайский чай. Язык рерайта - русский. Пишите в заявке стоимость за 1К знаков. Выполнение небольшого тестового задания обязательно. Нужно отрерайтить порядка 20 статей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тема: очистка сайта от вирусов, бесплатная проверка сайта на вирусы

    Требуется написать статью: очистка сайта от вирусов, бесплатная проверка сайта на вирусы. Не так давно запустил бесплатный сканер сайта на вирусы, нужно его разрекламировать. Сайт clearsite.ru

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходима статья (копирайт) для интернет-лотереи.

    Здравствуйте. Имеется сайт стимулирующей (бесплатной) интернет-лотереи. Нужно написать убедительную статью, чтобы у пользователей отпадали последние сомнения, участвовать или нет. :) Сколько знаков — я не знаю пока. Может быть Вы подскажете оптимальное количество, после обсуждения определённых деталей? Пожалуйста, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад