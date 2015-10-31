Всем доброго дня !

Нужны отзывы о товаре на английском языке по теме уход за кожей, волосами и тд. ( крема, шампуни)

Отзывы должны быть не более 50 слов каждый. На каждый продукт по 2-3 отзыва. Хочу уникальные, естественные, мотивирующие на покупку отзывы. Для начала 5 наименований. Указывайте пожалуйста ваши цены, сроки.