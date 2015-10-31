Здравствуйте! Для разовой работы нужен рерайтер. Тематика - китайский чай. Язык рерайта - русский. Пишите в заявке стоимость за 1К знаков. Выполнение небольшого тестового задания обязательно. Нужно отрерайтить порядка 20 статей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно зробити копірайт статті українською мовою- 1500
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