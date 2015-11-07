Необходима статья (копирайт) для интернет-лотереи.

Здравствуйте.

Имеется сайт стимулирующей (бесплатной) интернет-лотереи. Нужно написать убедительную статью, чтобы у пользователей отпадали последние сомнения, участвовать или нет. :)

Сколько знаков — я не знаю пока. Может быть Вы подскажете оптимальное количество, после обсуждения определённых деталей?

Пожалуйста, огласите цену за 1000 знаков без пробелов.