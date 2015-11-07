Необходима статья (копирайт) для интернет-лотереи.

Необходим креативный копирайтер для написание статей на тему обучение английскому по скайпу. Желательно знакомство с темой "изучения иностранных языков онлайн". Статьи по 3 - 3.5 т знаков без пробелов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Имеется сайт стимулирующей (бесплатной) интернет-лотереи. Нужно написать убедительную статью, чтобы у пользователей отпадали последние сомнения, участвовать или нет. :)
Сколько знаков — я не знаю пока. Может быть Вы подскажете оптимальное количество, после обсуждения определённых деталей?
Пожалуйста, огласите цену за 1000 знаков без пробелов.
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