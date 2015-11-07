Необходима статья (копирайт) для интернет-лотереи.

КопирайтингЗавершен8 заявок214 просмотров
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Здравствуйте.

Имеется сайт стимулирующей (бесплатной) интернет-лотереи. Нужно написать убедительную статью, чтобы у пользователей отпадали последние сомнения, участвовать или нет. :)

Сколько знаков — я не знаю пока. Может быть Вы подскажете оптимальное количество, после обсуждения определённых деталей?

Пожалуйста, огласите цену за 1000 знаков без пробелов.

8 лет назад
Lyodik
30 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$10
4 дня
Я впервые заказывал написание статьи, поэтому не знал, какую информацию нужно предоставить для понимания исполнительницей моего заказа, как составить техническое задание. Ольга предоставила мне список вопросов, избавив от траты времени на самостоятельный поиск шаблонов ТЗ для копирайтера. В итоге я получил как раз то, что хотел. :) Ольга, благодарю за качественно выполненную работу. :) Буду обращаться ещё.
Рекомендую Дмитрия как заказчика, с которым приятно иметь дело. Задачи понятные, сроки реальные, оплата достойная. Спасибо за интересный заказ!
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