Требуется рерайт описания товаров

Здравствуйте. Требуются рерайтеры и копирайтеры длязаполнения интернет магазина детской одежды. Всего карточек товаров более 5000 шт., поэтому нам нужно много исполнителей, которые могут работать не только быстро, но и качественно! Одна карточка 800-1000 символов без пробелов оплачивается 50 рублей, на один из электронных кошельков.

Исходные материалы предоставляются каждому исполнителю.Желательно сразу присылать ваши примеры работ, таким образом, мы сможем определить ваш профессиональный уровень. Ждем Вас!