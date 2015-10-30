Статьи на тему "Охота и рыбалка"

Ищу грамотного рерайтера, разбирающегося в охоте и рыбалке.

Всего 50 статей. Объем статей от 4000 до 10000 знаков без пробелов (для каждой статьи объем разный).

Оплата за 1000 символов без пробелов — 45 руб.

Важны скорость и соблюдение ТЗ.

На каждый текст будет дано отдельное тех. задание.

Пример ТЗ (обязательно ознакомьтесь перед тем, как оставлять заявку):

https://docs.google.com/document/d/18fEg3jAum7xA6XYi5858NvonLakcZSzp6hpfnwSD4Mk/edit?usp=sharing

Оплата WMR, Яндекс.Деньги