Написание обзоров гаджетов

Необходимо написание нескольких обзоров околокомпьютерных гаджетов: клавиатур, мышек, джойстиков и т.д. Нужен человек с опытом.

Условия работы:

* уникальность текстов не ниже 85% по текст.ру

* объём 4-5 тысяч збп

* допустим рерайт из нескольких источников (но не копирование и не рерайт одного источника)

* общее мнение, составленное из отзывов пользователей товара, будет отдельным плюсом в работе

* информацию можно брать из любых источников, фото самого товара и его модель я вышлю

* оплата на ЯД, 30 рублей за тысячу збп (то есть в среднем за один текст — 120-150 рублей)

В заявке указывайте ссылку на своё портфолио и адрес электронной почты.