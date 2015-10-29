Копирайт стройматериалы

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Нужен опытный копирайтер, специализирующийся в тематике железобетонные изделия и прочие стройматериалы. Нужно написать 20 текстов по 2000 збп, согласно ТЗ. Оплата одной статьи = 20 грн или 60 руб. Оплата на Приват или ВМР.
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