Требуется копирайтер на тему World Of Warcraft

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Для сайта игровой тематики ( прокачка персонажей, рейтов, покупка/продажа игровой валюты) требуется копирайтер с большим опытом игры в World of Warcraft. Вам будет необходимо писать статьи, посвященные указанной игре.
Вы нам не подойдете, если:
1) Никогда не играли в World of Warcraft либо имеете смутное представление о данной игре
2) Нарушаете оговоренные сроки, не выходите на связь, у вас часто болеет бабушка....
3) Собираетесь вместо копирайта рерайтить уже существующие статьи.
Требования:
1) Большой опыт в World of Warcraft ( самое важное)
2) Ответственность
3) Готовность самостоятельно придумывать и писать качественные тексты
Не будет лишним опыт в таких играх как World Of Tanks, Dota 2, Counter Strike ( возможно дальнейшее сотрудничество по данной тематике)
Оплата от 150 руб/килознак. Возможно придется выполнить оплачиваемое тестовое задание. Пожалуйста укажите опыт игры и примеры текстов
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