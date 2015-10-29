Требуется копирайтер на тему World Of Warcraft

КопирайтингЗакрыт7 заявок375 просмотров
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Для сайта игровой тематики ( прокачка персонажей, рейтов, покупка/продажа игровой валюты) требуется копирайтер с большим опытом игры в World of Warcraft. Вам будет необходимо писать статьи, посвященные указанной игре.

Вы нам не подойдете, если:

1) Никогда не играли в World of Warcraft либо имеете смутное представление о данной игре

2) Нарушаете оговоренные сроки, не выходите на связь, у вас часто болеет бабушка....

3) Собираетесь вместо копирайта рерайтить уже существующие статьи.

Требования:

1) Большой опыт в World of Warcraft ( самое важное)

2) Ответственность

3) Готовность самостоятельно придумывать и писать качественные тексты

Не будет лишним опыт в таких играх как World Of Tanks, Dota 2, Counter Strike ( возможно дальнейшее сотрудничество по данной тематике)

Оплата от 150 руб/килознак.  Возможно придется выполнить оплачиваемое тестовое задание. Пожалуйста укажите опыт игры и примеры текстов 

8 лет назад
skot58
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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