Прокомментировать клип

Здравствуйте. Необходимо написание статей (RU) для [b]инвестиционного сайта (криптоинвестирование), вклады в Bitcoin, другие криптовалюты. [b][u]Обратите внимание (!):[/u] наличие понятия о криптовалютах крайне желательно и является Вашим преимуществом.[/b][/b] Это будут тексты для основных страниц сайта. [b]Текст для людей: [/b]информативные, ёмкие, ...
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нужен хороший комментарий 4-5 предложений уникальность не важна, главное позитивный отзыв !
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