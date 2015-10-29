Прокомментировать клип

Для интернет магазина по продаже цифровой и бытовой электронике Нужно:Написать текст для странницы «ГАРАНТИЯ»[list][*]Кратко, но емко, описать все важные моменты.[*] Как действовать покупателю при наступлении г/случия[*] Вкратце описать что такое ф/гарантия , обращение в «АСЦ»[*] Описать,на что не ...