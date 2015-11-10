1 текст - 3000 знаков. Структурированная, мотивирующая статья по тематикам: 1. семейная фотография 2. детская фотосессия 3. свадебная фотография 4. портрет 5. портрет руководителя/сотрудников 6. репортажная съемка 7. фотосессия на детский праздник, утренних 8. фотограф на выпускной 9. выпускной альбом ...
Написание текстов. Тематика инвестирование в криптовалюты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо написание статей (RU) для инвестиционного сайта (криптоинвестирование), вклады в Bitcoin, другие криптовалюты.
Обратите внимание (!): наличие понятия о криптовалютах крайне желательно и является Вашим преимуществом.
Это будут тексты для основных страниц сайта.
Текст для людей: информативные, ёмкие, четкие, "без воды", крайне желательно с умеренными seo-акцентами.
Каждая статья: 1500 - 3000 символов без пробелов.
Разделы: "О нас", "Услуги", "Акции", описание преимуществ, полезные статьи по данной тематике и другие.
Что не нужно в текстах: обещаний золотых гор, "сладких" рассказов про инвестирование и заоблачные %
Есть тестовое задание (не оплачиваемое).
Даю текст на 2 предложения, нужно по нему написать компактный текст ~ на 450-500 символов.
Возможно постоянное сотрудничество для компетентных в этой тематике копирайтеров.
Пожалуйста, жду от вас:
1) - ссылки на примеры работ этой или близкой тематики;
2) - цена за 1000 симв. б.п.
Благодарю за внимание.
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