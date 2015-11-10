Написание текстов. Тематика инвестирование в криптовалюты

$100
КопирайтингЗакрыт17 заявок323 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо написание статей (RU) для инвестиционного сайта (криптоинвестирование), вклады в Bitcoin, другие криптовалюты.

Обратите внимание (!): наличие понятия о криптовалютах крайне желательно и является Вашим преимуществом.

Это будут тексты для основных страниц сайта.

Текст для людей: информативные, ёмкие, четкие, "без воды", крайне желательно с умеренными seo-акцентами.

Каждая статья: 1500 - 3000 символов без пробелов.

Разделы: "О нас", "Услуги", "Акции", описание преимуществ, полезные статьи по данной тематике и другие.

Что не нужно в текстах: обещаний золотых гор, "сладких" рассказов про инвестирование и заоблачные %

Есть тестовое задание (не оплачиваемое).

Даю текст на 2 предложения, нужно по нему написать компактный текст ~ на 450-500 символов.

Возможно постоянное сотрудничество для компетентных в этой тематике копирайтеров.

Пожалуйста, жду от вас:

1) - ссылки на примеры работ этой или близкой тематики;

2) - цена за 1000 симв. б.п.

Благодарю за внимание.

8 лет назад
Crtrd
41 годРумыния
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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