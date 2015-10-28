Экология новосибирской области

В этой статье пойдет речь об экологии в городе Новосибирск и населенных пунктах находящихся в Новосибирской области.

Можно выделить такие главные источники, вследствие которых происходит загрязнение атмосферы города: транспорт (достигает 66%); работа предприятий (4,5%); коммунальные котельные (4%); выбросы частного сектора (в частности, из печных труб). По эти данным можно сказать то что экология там на низком уровне.но в населенных пунктах новосибирской области все не так.Например город Болотное. Новосибирская область, это поселок городского типа и транспорт достигает 32% работа предприятий 2% коммунальные котельные 3%.Подведем итоги.По статистике эти населенные пункты нельзя назвать экологически чистыми как и многие другие населенные пункты.