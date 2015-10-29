Набор копирайтеров (женщин) для постоянного сотрудничества

Редакция LadySpecial.ru приглашает авторов (женщин) к постоянному удаленному сотрудничеству. Хорошо, если Вы разбираетесь в какой-либо области, но вы так же должны знать русский язык и уметь грамотно и интересно излагать свои мысли.

Обязанности:

От Вас требуется написание SEO статей (копирайт) на заданные редакцией темы, в соответствии с заданиями и редакционной политикой. Тематика статей: здоровье, красота, кулинария, рукоделие, материнство.

Требования:

-Грамотный русский язык, хороший слог и структурное мышление.

-Опыт написания статей для сайтов или бумажных изданий!

-Умение писать полезные и информативные статьи (полностью раскрывая тему).

-Желание развиваться.

Условия:

-Удаленная работа (возможно совмещение с основной работой).

-Оплата 50 рублей за 1000 символов без пробелов. В среднем авторы получают от 5 до 15 тыс. рублей.

-Свободный график. Вы работаете, когда у Вас есть время и настроение. Мы не ограничиваем Вас сроками.

-Возможность карьерного роста.

Присылайте нам в письме:

1. Короткий рассказ о себе, Вашем опыте работы. Сколько Вам лет, Ваше образование.

2. Почему Вам интересна именно эта работа.

3. Ссылки на ваши статьи на других сайтах. Либо прикрепляйте текст статей. (Обязательное требование)

4. Ссылки на Ваши профили на биржах контента, форумах, биржах удаленной работы.

5.Направления в которых Вы хорошо разбираетесь.

Для скорейшего рассмотрения Вашей заявки присылайте резюме и Ваши статьи на почту [email protected]

Если у Вас нет опыта написания статей, просим не тратить время. Будут рассмотрены заявки только с примерами работ.

В прикрепленном файле Вы можете ознакомиться с требованиями по написанию статей.