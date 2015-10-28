Нужен e-mail копирайтер. Цепочка из 5-ти писем.

Нужно написать приветственную серию из 5 писем. Цепочка писем, которая начинает приходить после подписки.

Тема – курсы ораторского мастерства, переговоров и общения.

Что, о чем, примерно нужно писать, темы – я вам дам. Это будут черновики текстов писем.

Ваша задача – привести это в читабельный, легкий для восприятия вид/текст. Возможно добавить 1-2 картинки.

Текст должен косвенно продавать, никаких прямых продаж не нужно.

Рисовать шаблоны, верстать и т.п. – не нужно! нужно только написать внятные тексты.

Вопрос цены оставляю открытым – во-первых, не знаю, какова стоимость подобных работ на рынке, во-вторых, что вы в свою стоимость включаете, в-третьих, буду смотреть по вашему портфолио.

Просьба в заявках обязательно оставлять ссылки на тексты, написанные вами !ЕСЛИ этого нет в вашем портфолио.

Тексты могут быть просто в ворде, pdf и т.п. или же уже размещенные на сайтах и т.п.

Особо приветствуются тексты для рассылок!