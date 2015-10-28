Нужен e-mail копирайтер. Цепочка из 5-ти писем.

КопирайтингЗакрыт10 заявок191 просмотр
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Нужно написать приветственную серию из 5 писем. Цепочка писем, которая начинает приходить после подписки. 

Тема – курсы ораторского мастерства, переговоров и общения. 

Что, о чем, примерно нужно писать, темы – я вам дам. Это будут черновики текстов писем. 

Ваша задача – привести это в читабельный, легкий для восприятия вид/текст. Возможно добавить 1-2 картинки. 

Текст должен косвенно продавать, никаких прямых продаж не нужно. 

Рисовать шаблоны, верстать и т.п. – не нужно! нужно только написать внятные тексты. 

Вопрос цены оставляю открытым – во-первых, не знаю, какова стоимость подобных работ на рынке, во-вторых, что вы в свою стоимость включаете, в-третьих, буду смотреть по вашему портфолио. 

Просьба в заявках обязательно оставлять ссылки на тексты, написанные вами !ЕСЛИ этого нет в вашем портфолио. 

Тексты могут быть просто в ворде, pdf и т.п. или же уже размещенные на сайтах и т.п. 

Особо приветствуются тексты для рассылок!

8 лет назад
aznobaeva
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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