Написать несколько небольших статей

Нужно написать следующие статьи (до 2000 символов каждая):

1. 10 идей новогоднего подарка (среди них должны быть портмоне из кожи ручной работы, кожаный чехол для телефона).

2. Модные тренды шапочного сезона (должно быть про двухсторонние шапки, береты, спортивные шапки и про снуды)

3. Статья про кожу Наппа.

Оплата за всю работу. Тексты с грамматическими и стилистическими ошибками принимать не буду. Срок 1-2 дня. Сама являюсь веб разработчиком и если вы сорвете сроки я подведу своих клиентов.