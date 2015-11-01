Написать несколько небольших статей

КопирайтингЗавершен17 заявок231 просмотр
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Нужно написать следующие статьи (до 2000 символов каждая):

1. 10 идей новогоднего подарка (среди них должны быть портмоне из кожи ручной работы, кожаный чехол для телефона).

2. Модные тренды шапочного сезона (должно быть про двухсторонние шапки, береты, спортивные шапки и про снуды)

3. Статья про кожу Наппа.

Оплата за всю работу. Тексты с грамматическими и стилистическими ошибками принимать не буду. Срок 1-2 дня. Сама являюсь веб разработчиком и если вы сорвете сроки я подведу своих клиентов.

8 лет назад
fanbeer87
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
zichinka
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Все быстро, качественно и недорого. Рекомендую.
Приятно работать с Оксаной, тема заказа была мне интересна. Рекомендую.
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