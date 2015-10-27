Нужно добавить комменты к постам

КопирайтингЗакрыт9 заявок192 просмотра
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Нужно писать комменты к постам – 1 коммент – около 300 знаков.  Всего нужно 50 комментов.  Оплата вэб мани.

Тоесть порядок действия такой:

открываете на сайте запись в блоге ( блоги аграрной тематики)

открываете форму ввода коммента, пишите имя и сам коммент.

Регистрироваться не надо.

Цена коммента 7 рублей.

8 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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