Нужен СЕО копирайт (тематика товары для взрослых)

ТРИ ВАЖНО! ПЕРВОЕ ВАЖНО: Проект только для тех, кто в теме управления персоналом (HR). не нужен "супер копирайтер", нужен HR-специалист, который умеет излагать мысли письменно по заданию. ВТОРОЙ ВАЖНО: Все шаблонные сообщения, все сообщения в стиле "мы ...