Рерайт текста для весового оборудования

Здравствуйте. Нужен копирайтер, примерные темы на которые нужно составлять рецепты: [list][*]хлеб из цельнозерновой муки в хлебопечке [*]хлеб из ржаной муки в духовке рецепт [*]блины из гречневой муки рецепты [/list] Очень желательно чтобы копириайтер имел медобразование. Обязательное условие для рассмотрение вашей заявки ...