Рерайт текста для весового оборудования

Нужен копирайт и рерайт, статей под буржунет. Нужно 25 статей копирайт и 25 рерайт, каждая по 2000 знаков. Тема, косметика и красота.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать уникальное описание для весового оборудования для сайта крановыевесы.укр.
Текстов с которых делать рерайт нужно смотреть в интернете. Описания нужны ко следующим товарам
http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-100-kg/kranovye-vesy-vk-zevs-i-120-kg
http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-10-tonn/kranovye-vesy-vk-zevs-iii-10000-kg
http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-5-tonn/vesy-kranovye-elektronnye-ton-5000-kg
http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-500-kg/vesy-kranovye-mk-600l
http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-30-tonn/kranovye-vesy-30vk-rk
Одно описание должно состоять из 1500 символов.
- Похожие заказы
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен копирайтер, примерные темы на которые нужно составлять рецепты: [list][*]хлеб из цельнозерновой муки в хлебопечке [*]хлеб из ржаной муки в духовке рецепт [*]блины из гречневой муки рецепты [/list] Очень желательно чтобы копириайтер имел медобразование. Обязательное условие для рассмотрение вашей заявки ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Требуется человек для составления уникальных тайтлов и описаний для большого количества сайтов. Ниши сайтов: АДАЛТ (видео, картинки для взрослых), сайты с видео, кино порталы, музыкальные порталы Требование: уникальность и разнообразность при составлении т.е. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Напечатать 2 страницы текста в таблице. Word. Предоставлю фото.Завершен8 лет назад
Нужна статья на 6000-7000 символов без пробелов! Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов. Особых требований нет - статья для людей. Более подробно выбранному исполнителю.Завершен8 лет назад
Нужен специалист, который разбирается в написании технического условия (имел или имеет опыт работы в данной сфере). О, чем писать ТУ вышлем кандидату.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется написание 30+ статей 2-5к символов на статью в тематике Польша и всё что с ней связанно. Темы Статей предоставляю и основные ключевые слова к ним. Жду предложений.Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написание отзывов и рекомендаций на сторонних сайтах и форумах. Что для этого понадобиться: 1 - Найти площадки (форумы) с ветками вида " где купить...", " как выбрать..." (по тематике сайта, скину лично исполнителю). 2 - Пишите ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать(рерайтить) тексты на тему ЖКХ и расставить в них ссылки по шаблону. Пишите Ваши предложения.Закрыт8 лет назад
Необходимо добавить отзыв в группе Вконтакте. Текст отзыва и место назначения в личном сообщении.Копирайтинг29 заявокЗакрыт8 лет назад