Составление title и description для сайтов

Требуется человек для составления уникальных тайтлов и описаний для большого количества сайтов.

Ниши сайтов: АДАЛТ (видео, картинки для взрослых), сайты с видео, кино порталы, музыкальные порталы

Требование: уникальность и разнообразность при составлении т.е. не стоит лепить

нейтральные слова "скачать, смотреть, бесплатно" и ждать от меня оплату.

Нужно вникнуть в тематику и направленность сайта, посмотреть и

проанализировать как делают сайт-конкуренты и составить свой уникальный,

с учетом ключевиков тайтл

Оплата за каждый тайтл и дэскрипшн – 15 рублей. Гарантированное количество сайтов на обработку – 30. Дальше – посмотрим.