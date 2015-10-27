Составление title и description для сайтов

$8
КопирайтингЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Требуется человек для составления уникальных тайтлов и описаний для большого количества сайтов.

Ниши сайтов: АДАЛТ (видео, картинки для взрослых), сайты с видео, кино порталы, музыкальные порталы

Требование: уникальность и разнообразность при составлении т.е. не стоит лепить

нейтральные слова "скачать, смотреть, бесплатно" и ждать от меня оплату.

Нужно вникнуть в тематику и направленность сайта, посмотреть и

проанализировать как делают сайт-конкуренты и составить свой уникальный,

с учетом ключевиков тайтл

Оплата за каждый тайтл и дэскрипшн – 15 рублей. Гарантированное количество сайтов на обработку – 30. Дальше – посмотрим.

8 лет назад
eugenyPlaton
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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