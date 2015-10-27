Наполнить группу в Вк постами

Есть Страница в ВК, тематика "Оффлайн магазин по продаже компьютерной техники",нужно ее наполнить постами в размере 200 штук.

Это могут быть новости из сферы компьютров и моб. телефонов Эпл, это могут быть юморстические посты, а так же рекламные промо акции.