Копирайтинг / Рерайтинг

Имеется сайт тату-студии. Татуировки в альбоме оформлены как материал с описанием (пока только фото).

Поскольку у тату-студии контент в основном фото, было решено дополнять работы хоть каким-то описанием.

Татуировок опубликовано 18 шт.(пока), на каждую из них требуется хороший текст (для поисковиков и для читателя).

Для примера позаимствовал текст и оформил татуировки http://calibre.tattoo/redskin , http://calibre.tattoo/leo.