44 страницы рерайта

$35
КопирайтингЗавершен1 заявка95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

44 страницы рерайта на тематику кондиционеров

срок до пятницы

Оплата 2200 в рублях

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Credo
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$35
3 дня
Работаем- Полет нормальный
В очередной раз сотрудничество завершилось без проблем. Обращайтесь еще!
  • Похожие заказы

  • Копирайт.

    Требуются грамотные люди для написание статей по тематике препараты для увеличение потенции Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в тематике, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья для магазина. Обзор раковин над стиральными машинами.

    Необходимо написать статью-обзор раковин над стиральными машинами продаваемых на территории РФ. На данный момент представлено на рынке производители Кувшинки(Гонец) Сантек Vidima-Ideal Standart (разные бренды, одна фабрика) Ido Aniara  Tehnolit Santurash Kolpa San Разобрать отличия, материалы, ассортимент.  Плюсы и минусы. Статья знаков на 10000-15000 Без воды, четко ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты для сайта

    Нужны статьи для сайта. Размер 500-2000 символов. Цена 50 рублей за 1000 символов. Текстов нужно много, работы на 3-4 месяца. В первый месяц нужно написать около 700 тыс. символов.   Подробное ТЗ  Сформулировать заголовок, из фразы которую вы ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно добавить комменты к постам

    Нужно писать комменты к постам – 1 коммент – около 300 знаков.  Всего нужно 50 комментов.  Оплата вэб мани. Тоесть порядок действия такой: открываете на сайте запись в блоге ( блоги аграрной тематики) открываете ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнить группу в Вк постами

    $10

    Есть Страница в ВК, тематика "Оффлайн магазин по продаже компьютерной техники",нужно ее наполнить постами в размере 200 штук. Это могут быть новости из сферы компьютров и моб. телефонов Эпл, это могут быть юморстические посты, а ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен журналист для написания технически грамотных текстов

    нужен журналист,с опытом работы ЖУРНАЛИСТА, для написания технически грамотных текстов,направление Проектирование инженерных систем(электроснабжение,водоснабжение,отопление...),дизайн интерьера и архитектурное проектирование. 100 статей оплата 70р/1000знаков с публикацией на сайт

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описание товаров (Тематика сайта - Химические реактивы)

    Нужен качественный копирайт по описанию товаров. [b]Пример задания: [/b] Товар - азотная кислота  [list] [*]Применение [*]Физико-химические показатели [*]Технические характеристики [*]Производство (Получение) [*]Упаковка и внешний вид [*]Транспортировка [*]Хранение [*]Техника безопасности [*]Влияние на организм[/list] Всего около 15 товаров. Примерно по 3000 знаков для каждого товара. Возможно постоянное сотрудничество (включая ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 50 статей на тему управления персоналом (HR)

    $80

    ТРИ ВАЖНО!  ПЕРВОЕ ВАЖНО: Проект только для тех, кто в теме управления персоналом (HR). не нужен "супер копирайтер", нужен HR-специалист, который умеет излагать мысли письменно по заданию.  ВТОРОЙ ВАЖНО: Все шаблонные сообщения, все сообщения в стиле "мы ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад