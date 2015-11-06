Требуются грамотные люди для написание статей по тематике препараты для увеличение потенции Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в тематике, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
44 страницы рерайта на тематику кондиционеров
срок до пятницы
Оплата 2200 в рублях
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