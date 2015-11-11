Копирайтер для сайтов женской тематики

Имеется сайт тату-студии. Татуировки в альбоме оформлены как материал с описанием (пока только фото). Поскольку у тату-студии контент в основном фото, было решено дополнять работы хоть каким-то описанием. Татуировок опубликовано 18 шт.(пока), на каждую из них требуется хороший текст (для поисковиков и для ...