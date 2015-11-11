Копирайтер для сайтов женской тематики

КопирайтингЗакрыт47 заявок1321 просмотр
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На постоянную работу ищем копирайтеров, умеющих писать полезные статьи для людей. 

Требования:

  • Опыт работы от года
  • Опыт написания статей по тематика
КулинарияЛечение волос, облысенияДиеты и похудениеРазные полезные советы 
  • Способность писать ежедневно (в рабочие дни) от 5 тыс. символов без пробелов.
Условия:Оплата от 50 р. за 1к знаков еженедельно на webmoneyДля связи skype:  manager1280821Просьба сразу присылать примеры написанных статей на женские темы.
8 лет назад
Voronik
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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