Описание товаров для интернет-магазина (чашки, блокноты)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нам нужно написать порядка 100 текстов. Текст должен быть грамотный, уникальный, около 1000 символов.

Нужен исполнитель с перспективой дальнейшего сотрудничества, т. к. товаров больше трех тысяч, их количество регулярно растет и к каждому планируем сделать уникальное описание. Проект стабильный и долгосрочный, поэтому приоритет невысокой цене. Сроки не горят, главное - грамотность и адекватность исполнителя. Можем договориться, например, писать по 20 статей в неделю. И вам спокойный режим, и нам по деньгам не напряжно. Заявки, типа "будит время пиши магу памочь" вообще не рассматриваются, т. к. нормальных людей будит солнца луч по утрам =)

Указывайте в заявке стоимость за 1к знаков и сколько примерно текстов в неделю сможете писать. Желательно наличие портфолио. Спасибо за внимание!