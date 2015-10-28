Тексты мебельной тематики

Надо написать 12 текстов по мебельной тематике. Ориентировочный размер одного текста 1000 зн. без пробелов. Проверяю на уникальность и спам.

Планируются ещё работы в этой же теме.

От исполнителя надо: знание темы, хороший словарный запас, грамотность и соблюдение срока работ.

Предлагайте стоимость за 1000 зн. и не забудьте показать пример своей работы.

Посредников просьба не беспокоиться.