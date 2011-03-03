Редакция LadySpecial.ru приглашает авторов (женщин) к постоянному удаленному сотрудничеству. Хорошо, если Вы разбираетесь в какой-либо области, но вы так же должны знать русский язык и уметь грамотно и интересно излагать свои мысли. ...
- $350Копирайтинг49 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, коллеги. На сайт http://ladyspecial.ru во внутренние страницы требуется внедрить слайдер картинок с ссылками. Он должен располагаться между меню и основным контентом. Использовать необходимо owl carousel http://owlgraphic.com/owlcarousel/ Этот ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
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Редакция LadySpecial.ru приглашает авторов (женщин) к постоянному удаленному сотрудничеству. Хорошо, если Вы разбираетесь в какой-либо области, но вы так же должны знать русский язык и уметь грамотно и интересно излагать свои мысли. ...Копирайтинг76 заявокЗакрыт10 лет назад
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Добрый день, коллеги! Женский журнал LadySpecial.ru открывает вакансию и приглашает редакторов к постоянному удаленному сотрудничеству. Требования: (все требования обязательны) ...Редактирование и Корректура36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Редакция LadySpecial.ru приглашает авторов (женщин) к постоянному удаленному сотрудничеству. Вы можете хорошо разбираться в какой-либо области, но вы так же должны хорошо знать русский язык и уметь грамотно и интересно излагать свои мысли. ...Копирайтинг71 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется модернизация портала http://ladyspecial.ru/ Вот мини-ТЗ: 1. Шаблоны 1.1 Для каждого из разделов сайта (Здоровье, Красота...) сделать индвидуальный шаблон. В будущем шаблоны будут заметно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Требуется программист в интернет-агенство для постоянной разработки собственных ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ, а так же коммерческих заказов на популярных CMS. Требования: - опыт работы не менее 3-х лет; ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо наполнить и оживить форум http://forum.azbuka-diet.ru/ Желательно обсуждать диеты, которые описаны на самом сайте. Можно посмотреть на похожие форумы и переписать самые обсуждаемые темы. Естественно контент должен быть уникальным и самое главное ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Кароче, нужно из списка ключей выбрать кеи с частотностью >300. И проверить топ выдачи Яши по каждому из них на полное вхождение ключевика в титл или описание.. значение топ сделать изменяемым. Если вхождний >n, то ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад