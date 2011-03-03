ttyck

Артем ttyck

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
$40
10 баллов
14 лет назад
Необходимо наполнить и оживить форум
Артем - хороший заказчик. Понятное ТЗ, своевременная оплата, вежливость в общении. Все возникающие вопросы решались без проблем в текущем порядке.
Рад сотрудничать с Ольгой! Задания выполняются в срок и в соответствии всем требованиям. Рекомендую)
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