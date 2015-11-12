Требуется разработка 10 текстов для сайта фотографа

На постоянную работу ищем копирайтеров, умеющих писать полезные статьи для людей. Требования:[list][*]Опыт работы от года[*]Опыт написания статей по тематика[/list]КулинарияЛечение волос, облысенияДиеты и похудениеРазные полезные советы [list][*]Способность писать ежедневно (в рабочие дни) от 5 тыс. символов без пробелов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 текст - 3000 знаков. Структурированная, мотивирующая статья по тематикам:
1. семейная фотография
2. детская фотосессия
3. свадебная фотография
4. портрет
5. портрет руководителя/сотрудников
6. репортажная съемка
7. фотосессия на детский праздник, утренних
8. фотограф на выпускной
9. выпускной альбом
10. Love Story
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