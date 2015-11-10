Заполнить страницу "Гарантия"

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$5
КопирайтингЗавершен6 заявок168 просмотров
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Для интернет магазина по продаже цифровой и бытовой электронике Нужно:Написать текст для странницы «ГАРАНТИЯ»

  • Кратко, но емко, описать все важные моменты.
  • Как действовать покупателю при наступлении г/случия
  • Вкратце описать что такое ф/гарантия , обращение в «АСЦ»
  • Описать,на что не распространяется гарантия.
  • По какой причине может быть отказано, в гарантийном обс.
  • Описать законодательную сторону вопроса
  • Описать "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,

    габарита, фасона, расцветки или комплектации"

Оригинальность на 70%

Избегать слов: запрещено, отказано.

В тексте использовать лояльность к покупателю. 

8 лет назад
burho
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lunamsk
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
Без комментариев
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