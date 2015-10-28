Требуется рерайт

1 текст - 3000 знаков. Структурированная, мотивирующая статья по тематикам: 1. семейная фотография 2. детская фотосессия 3. свадебная фотография 4. портрет 5. портрет руководителя/сотрудников 6. репортажная съемка 7. фотосессия на детский праздник, утренних 8. фотограф на выпускной 9. выпускной альбом ...
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Здравствуйте
Требуется рерайтер на написание более 200 текстов на тематику "Ремонт".
Цена 25-40 рублей за тыс. знаков в зависимости от Вашего уровня.
Уникальность теста не менее 90%.
Спасибо
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