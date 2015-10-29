5 обзоров онлайн казино.

$40
КопирайтингЗакрыт6 заявок160 просмотров
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Нужно написать 5 обзоров на популярные онлайн-казино:

joycasino

casino x

Redbet

heypoker

redstar

Каждый обзор — уникальный текст 4 000 збп + табличка, как здесь http://www.latestcasinobonuses.su/joycasino/

Текст читабельный, хорошим слогом. 40 уе за все.

8 лет назад
OfcpRU
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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