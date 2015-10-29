Требуется копирайтер для написания статей об онлайн-играх

Всем привет.

На постоянную работу требуется ответственный копирайтер для написания статей на блог об онлайн-играх.

Написание статей по следующим темам:

- описание различных игр (обзоры, гайды, секреты, прохождение и тд.) - компьютерные,

браузерные, клиентские, мобильные и др.

- полезные советы

- новости в мире игр

- другие темы

Требования к соискателям:

1. Ответственность.

2. Интерес к играм.

3. Простой и доступный стиль изложения, умение писать живой текст.

4. Желание учиться.

5. Чувство юмора.

Важным преимуществом кандидата будет опыт в онлайн-играх и умение грамотно и живо написать текст на предложенную тему.

Важно: Если вы знаете английский язык и умеете переводить с английского на русский, и с русского на английский – пишите обязательно. Для вас найдется работа не только по онлайн-играм, но и по другим интересным темам.

Плачу 40 рублей за 1000 знаков. Затем, если я увижу реальный прогресс и качество в написании, оплата будет увеличена.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц объемом 3000–10000 символов. То есть по одной статье в 2-3 дня.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Отбор кандидатов буду производить по результатам ответов на мои вопросы (небольшая анкета) и выполнения тестового

задания. Тестовое задание обязательно оплачивается в размере 100 рублей тем, кто выполнит его по всем требованиям.

Жду ваших предложений.