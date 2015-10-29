Требуется копирайтер для написания статей об онлайн-играх

Здравствуйте. Необходимо написание статей (RU) для [b]инвестиционного сайта (криптоинвестирование), вклады в Bitcoin, другие криптовалюты. [b][u]Обратите внимание (!):[/u] наличие понятия о криптовалютах крайне желательно и является Вашим преимуществом.[/b][/b] Это будут тексты для основных страниц сайта. [b]Текст для людей: [/b]информативные, ёмкие, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
На постоянную работу требуется ответственный копирайтер для написания статей на блог об онлайн-играх.
Написание статей по следующим темам:
- описание различных игр (обзоры, гайды, секреты, прохождение и тд.) - компьютерные,
браузерные, клиентские, мобильные и др.
- полезные советы
- новости в мире игр
- другие темы
Требования к соискателям:
1. Ответственность.
2. Интерес к играм.
3. Простой и доступный стиль изложения, умение писать живой текст.
4. Желание учиться.
5. Чувство юмора.
Важным преимуществом кандидата будет опыт в онлайн-играх и умение грамотно и живо написать текст на предложенную тему.
Важно: Если вы знаете английский язык и умеете переводить с английского на русский, и с русского на английский – пишите обязательно. Для вас найдется работа не только по онлайн-играм, но и по другим интересным темам.
Плачу 40 рублей за 1000 знаков. Затем, если я увижу реальный прогресс и качество в написании, оплата будет увеличена.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц объемом 3000–10000 символов. То есть по одной статье в 2-3 дня.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Отбор кандидатов буду производить по результатам ответов на мои вопросы (небольшая анкета) и выполнения тестового
задания. Тестовое задание обязательно оплачивается в размере 100 рублей тем, кто выполнит его по всем требованиям.
Жду ваших предложений.
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