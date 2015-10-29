Написать 50 отзывов о сайте на различных форумах, сайтах и т.д

Это могут быть отзывы, комментарии, рекомендации, обзоры, темы о сайте Фотохостинге (сайт где люди могут загружать картинки чтобы выложить

фотографии в интернет). Пример: http://irecommend.ru/content/radikalru-besplatnyi-fotokhosting?new=1

Требования:

- Писать отзывы от 50 до 300 символов. Большие отзывы и темы можно дублировать.

- Отзыв всегда должен содержать ссылку на сайт (при возможности html

якорь

фотохостинг или хостинг картинок. И один из второстепенных: загрузить

картинку, загрузка фото и т.д. (предоставлю).

- Размещать необходимо в релевантном месте. Т.е кто-то спросил как и где закачать картинку,

кто-то рекомендует другой фотохостинг, статья обзор фотохостингов, тема

на форуме и т.д.

- Предоставлять линки на оставленные вами отзывы по истечению 48часов. Если отзыв будет удален по истечению этого времени, то он не засчитывается.

- Если требуется регистрация, то использовать разные Ники, а не один и тот же.

Оплата

Webmoney USD (wmz)