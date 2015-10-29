Здравствуйте. Необходимо написание статей (RU) для [b]инвестиционного сайта (криптоинвестирование), вклады в Bitcoin, другие криптовалюты. [b][u]Обратите внимание (!):[/u] наличие понятия о криптовалютах крайне желательно и является Вашим преимуществом.[/b][/b] Это будут тексты для основных страниц сайта. [b]Текст для людей: [/b]информативные, ёмкие, ...
Написать 50 отзывов о сайте на различных форумах, сайтах и т.д
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это могут быть отзывы, комментарии, рекомендации, обзоры, темы о сайте Фотохостинге (сайт где люди могут загружать картинки чтобы выложить
фотографии в интернет). Пример: http://irecommend.ru/content/radikalru-besplatnyi-fotokhosting?new=1
Требования:
- Писать отзывы от 50 до 300 символов. Большие отзывы и темы можно дублировать.
- Отзыв всегда должен содержать ссылку на сайт (при возможности html
якорь
фотохостинг или хостинг картинок. И один из второстепенных: загрузить
картинку, загрузка фото и т.д. (предоставлю).
- Размещать необходимо в релевантном месте. Т.е кто-то спросил как и где закачать картинку,
кто-то рекомендует другой фотохостинг, статья обзор фотохостингов, тема
на форуме и т.д.
- Предоставлять линки на оставленные вами отзывы по истечению 48часов. Если отзыв будет удален по истечению этого времени, то он не засчитывается.
- Если требуется регистрация, то использовать разные Ники, а не один и тот же.
Оплата
Webmoney USD (wmz)
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