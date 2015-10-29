Нужны описания одежды

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Всем привет. Есть карточки товаров (одежда), от вас нужны описания. До конца ноября потребуется около 40000 знаков, потом ещё 2 месяца по столько же. Готов платить до 130р за 1000 збп, но качество должно быть на высоте.
Исполнитель будет определен по результатам тестового задания. Оно для всех одинаковое и будет оплачиваться тем кандидатам, кто справится хорошо. В прикрепленном файле 2 ссылки на страницы товаров, для каждой из них прошу написать описание по 500 знаков. Уникальность по адвего 90% и выше. В тексте должно присутствовать название товара и фирма-производитель. Пишите четко, по существу, без лишней воды - только то, что интересно потенциальному покупателю. Готовые описания присылайте на почту.
Я не первый раз отбираю копирайтеров, поэтому сразу проясню кто мне точно НЕ подходит:
1. Студии и команды райтеров с менеджерами. Мне важна прямая и оперативная связь с исполнителем.
2. Те, кто не вникает в тему, а пишет в стиле "эта куртка такая классная, потому что классно сделана из классного материала, а ещё она коричневая".
3. Копирайтеры, которые хорошо пишут пробник, а потом гонят водицу - не тратте моё время.
Возможно выберу 2-3 людей, если работы будут действительно хорошими. На любые вопросы отвечу - спрашивайте в заявках.
Оплата на Вебмани или ЯндексДеньги.
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