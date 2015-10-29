Для владельцев ЭКШН КАМЕР

КопирайтингЗакрыт7 заявок603 просмотра
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Только для владельцев экшн камер!

Суть задания очень проста в личной переписки мы обсуждаем, что вы можете мне предложить и пишите свой отзыв, обзор, инструкция о любой экшн камере

Приветстуются фотоинструкции, видеоинструкции, уроки по работе с видеозаписями!

Вы так же можете предложить снять уникальный видеоматериал!

Все материалы должны быть уникальными если это текст то проверка по адвего не ниже 95% уникальности

6 лет назад
zerosoul
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
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