D0rian

Роман Колесник D0rian

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание сайтов на заказ и раскрутка сайтов http://step-to-web.ru/

Создание сайтов на заказ, раскрутка сайтов на заказ, продвижение сайтов, сопровождение сайтов http://step-to-web.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
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  • Написание школьных сочинений.

    Всем привет. Требуется написать около 40 школьных сочинений. Работа не сложная, я даю тему, объем, для какого класса пишем. В основном будут сочинения для старших классов. Оптимизации никакой не требуется, просто толковое сочинение школьного уровня. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание школьных сочинений

    Всем привет. Требуется написать около 40 школьных сочинений. Работа не сложная, я даю тему, объем, для какого класса пишем. В основном будут сочинения для старших классов. Оптимизации никакой не требуется, просто толковое сочинение школьного уровня. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание школьных сочинений

    Привет. Необходимо написать 10 школьных сочинений, каждое по 1500 знаков. Примеры тем: "Моя будущая профессия", "Сочинение "Капитанская дочка" - 8 класс", "Сочинение по картине "Опять двойка" и т.п. Темы даю я, вам нужно только поставить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны описания одежды

    Всем привет. Есть карточки товаров (одежда), от вас нужны описания. До конца ноября потребуется около 40000 знаков, потом ещё 2 месяца по столько же. Готов платить до 130р за 1000 збп, но качество должно быть ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны тексты о ремонте и промышленном оборудовании

    Всем привет. Нужны тексты для двух сайтов: 1. kieselmann.ru – пищевое промышленное оборудование. Примеры тем: шиберная задвижка, затвор поворотный и т.п. 2. www.plastal.ru – подойдёт человек, понимающий в ремонте ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

jurist2016
Ольга 
48 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Написание школьных сочинений
Роман отличный заказчик. ТЗ четкие, без лишних "наворотов", оплата моментальная. В общении корректен, всегда на связи, что позволяет быстро уточнить нюансы работы и выполнить ее не только своевременно, но и строго в соответствии с пожеланиями заказчика. В итоге - сохраненное время и положительный опыт сотрудничества. Надеюсь на новые проекты и дальнейшее сотрудничество с Романом! Рекомендую!!!
Ольга - хороший автор, приятный и адекватный в переписке человек. Работу выполнила вовремя и качественно. Спасибо, будем сотрудничать и дальше.
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