Всем привет. Требуется написать около 40 школьных сочинений. Работа не сложная, я даю тему, объем, для какого класса пишем. В основном будут сочинения для старших классов. Оптимизации никакой не требуется, просто толковое сочинение школьного уровня. ...
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- Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Требуется написать около 40 школьных сочинений. Работа не сложная, я даю тему, объем, для какого класса пишем. В основном будут сочинения для старших классов. Оптимизации никакой не требуется, просто толковое сочинение школьного уровня. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет. Необходимо написать 10 школьных сочинений, каждое по 1500 знаков. Примеры тем: "Моя будущая профессия", "Сочинение "Капитанская дочка" - 8 класс", "Сочинение по картине "Опять двойка" и т.п. Темы даю я, вам нужно только поставить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем привет. Есть карточки товаров (одежда), от вас нужны описания. До конца ноября потребуется около 40000 знаков, потом ещё 2 месяца по столько же. Готов платить до 130р за 1000 збп, но качество должно быть ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Нужны тексты для двух сайтов: 1. kieselmann.ru – пищевое промышленное оборудование. Примеры тем: шиберная задвижка, затвор поворотный и т.п. 2. www.plastal.ru – подойдёт человек, понимающий в ремонте ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад