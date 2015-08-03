Роман отличный заказчик. ТЗ четкие, без лишних "наворотов", оплата моментальная. В общении корректен, всегда на связи, что позволяет быстро уточнить нюансы работы и выполнить ее не только своевременно, но и строго в соответствии с пожеланиями заказчика. В итоге - сохраненное время и положительный опыт сотрудничества. Надеюсь на новые проекты и дальнейшее сотрудничество с Романом! Рекомендую!!!