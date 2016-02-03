Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Нужен качественный, структурный, уникальный рерайт или копирайт? Вы обратились по адресу! Предлагаю услуги по созданию контента любой сложности. Ответственность, грамотность, соблюдение сроков - гарантирую! Дорожу долгосрочным сотрудничеством.
Профессиональные навыки: написание диссертаций, дипломных проектов, контрольных и курсовых работ; продающих текстов, обучающих и развлекательных статей, речей, докладов; + редакторская правка и корректировка. Легкий и красивый текст моих работ приятно порадует не только Вас, но и аудиторию Вашего сайта.
Темы: образование, социология, психология, культура, юриспруденция, медицина, ветеринария, косметология и пр.
Основная профессия: действующий юрист (медицинское, наследственное, жилищное, семейное, трудовое и гражданское право), а также руководитель отдела кадров юридической компании.
В портфолио размещена лишь небольшая часть моих работ. Если Вас интересуют дополнительные отзывы о моей работе, - в личной переписке предоставлю контактные данные заказчиков, с которыми работаю более 5-ти лет.
Буду рада новому сотрудничеству!
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