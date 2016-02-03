jurist2016

Ольга jurist2016

 
47 летРоссия/Оренбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент любой сложности: качественно и грамотно в короткие сроки.

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Нужен качественный, структурный, уникальный рерайт или копирайт? Вы обратились по адресу! Предлагаю услуги по созданию контента любой сложности. Ответственность, грамотность, соблюдение сроков - гарантирую! Дорожу долгосрочным сотрудничеством.

Профессиональные навыки: написание диссертаций, дипломных проектов, контрольных и курсовых работ; продающих текстов, обучающих и развлекательных статей, речей, докладов; + редакторская правка и корректировка.  Легкий и красивый текст моих работ приятно порадует не только Вас, но и аудиторию Вашего сайта.  

Темы: образование, социология, психология, культура, юриспруденция, медицина, ветеринария, косметология и пр. 

Основная профессия: действующий юрист (медицинское, наследственное, жилищное, семейное, трудовое и гражданское право), а также руководитель отдела кадров юридической компании.

В портфолио размещена лишь небольшая часть моих работ.  Если Вас интересуют дополнительные отзывы о моей работе, - в личной переписке предоставлю контактные данные заказчиков, с которыми работаю более 5-ти лет.

Буду рада новому сотрудничеству!

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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ilmova
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
10 новостей на тему звезд, моды, кино
Ольга - ответственный автор, внимательный. Работает быстро, соблюдает сроки, прислушивается к пожеланиям. Рекомендую.
Надежда - отличный заказчик. Структурные, понятные ТЗ. Оплата достойная. Всегда на связи. Приятный в общении человек. Все это очень важно для исполнителей. Моя рекомендация.
Ответный отзыв
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Рерайт нескольких статей
Только начали сотрудничать. Судя по первой полученной статье, Ольга - отличный автор. Полученным результатом доволен: грамотно и в строгом соответствии с ТЗ. Продолжим сотрудничество на постоянной основе.
Недавно начали сотрудничать с Остапом, но уже могу с уверенностью сказать, что он отличный заказчик. ТЗ четкие, понятны без дополнительных разъяснений. Работаем с предоплатой, что тоже весьма интересно для исполнителей. Разнообразные темы статей дают возможность раскрыть свой творческий потенциал. Моментальная проверка готовых работ и быстрая оплата. Только положительные впечатления и мои рекомендации.
Ответный отзыв
D0rian
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Написание школьных сочинений
Ольга - хороший автор, приятный и адекватный в переписке человек. Работу выполнила вовремя и качественно. Спасибо, будем сотрудничать и дальше.
Роман отличный заказчик. ТЗ четкие, без лишних "наворотов", оплата моментальная. В общении корректен, всегда на связи, что позволяет быстро уточнить нюансы работы и выполнить ее не только своевременно, но и строго в соответствии с пожеланиями заказчика. В итоге - сохраненное время и положительный опыт сотрудничества. Надеюсь на новые проекты и дальнейшее сотрудничество с Романом! Рекомендую!!!
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Work55501
Виталий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Нужен копирайтер (периодическое сотрудничество)
Об Ольге могу сказать только только хорошее. Тексты были написаны без задержек и на высоте. Коммуникабельна, видно, что вникает в тему статьи. Сотрудничаем далее. Рекомендую Ольгу, как грамотного ответственного человека и копирайтера.
Работаем с Виталием не первый год. Во всех случаях этот заказчик ставит четкие задачи, в общении доброжелателен, всегда ответит на возникшие вопросы. Оплата за выполненную работу производится им своевременно. Рекомендую исполнителям работать с Виталием.
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fat
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Рерайт медицинских текстов: 40 руб. за 1000 збп
Добрый вечер, дорогие дамы и господа бизнесмены и их подельники! Терпеть не могу оставлять положительные отзывы, но здесь особенный случай. Натолкнулся на небывалый случай — первый же исполнитель, изъявивший желание выполнить проект, оказался не только самым быстрым и отважным, но и невероятно толковым автором! Задача стояла нетривиальная, требовала предельной срочности и вдумчивости. Сами знаете чем обычно на фрилансе такие проекты заканчиваются. Тематика текстов медицинская, со всеми вытекающими сложностями.... Но Ольга оказалась умничка, что тут еще скажешь! Была на связи 24 часа в сутки вплоть до завершения работы. Качество текста просто поразительное, причем почти с первого раза. Сказать что доволен — ничего не сказать! Всем рекомендую!
Впервые работала со Степаном. Остались только приятные впечатления. Вежливый и порядочный человек, с которым приятно работать. ТЗ четкие, после проверки материала моментальная оплата, постоянная коммуникативная связь. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
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Копирайтинг
5 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$8/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга