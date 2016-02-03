Добрый вечер, дорогие дамы и господа бизнесмены и их подельники! Терпеть не могу оставлять положительные отзывы, но здесь особенный случай. Натолкнулся на небывалый случай — первый же исполнитель, изъявивший желание выполнить проект, оказался не только самым быстрым и отважным, но и невероятно толковым автором! Задача стояла нетривиальная, требовала предельной срочности и вдумчивости. Сами знаете чем обычно на фрилансе такие проекты заканчиваются. Тематика текстов медицинская, со всеми вытекающими сложностями.... Но Ольга оказалась умничка, что тут еще скажешь! Была на связи 24 часа в сутки вплоть до завершения работы. Качество текста просто поразительное, причем почти с первого раза. Сказать что доволен — ничего не сказать! Всем рекомендую!