Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом. Цель: Написание блока интересных статей на тематику "Фитнес и диеты", "Психология", "Эзотерика" Темы: диеты, правильное питание, ошибки худеющих, отношения, психология, приметы. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо выполнить рерайт нескольких статей.
Схема работы следующая:
Я предоставляю статьи в Word, к каждой статье 2-4 ключа. В заказе около 10 статей различных тематик. В основном новости, развлечения, астрология, несколько статей из области новостей автомобильного и налогового законодательства.
- Максимально глубокий рерайт. Замена слов синонимами и перестановка слов в предложении не устроят. Необходимо полностью перефразировать предложения, абзацы.
- Обязательно использование подзаголовков, списков.
- Перестановка местами абзацев и частей текста в статье.
- Равномерное распределение ключей по тексту.
Указывайте, пожалуйста, Вашу цену за 1000 знаков.
Спасибо.
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