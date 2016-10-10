Здравствуйте!

Необходимо выполнить рерайт нескольких статей.

Схема работы следующая:

Я предоставляю статьи в Word, к каждой статье 2-4 ключа. В заказе около 10 статей различных тематик. В основном новости, развлечения, астрология, несколько статей из области новостей автомобильного и налогового законодательства.

Максимально глубокий рерайт. Замена слов синонимами и перестановка слов в предложении не устроят. Необходимо полностью перефразировать предложения, абзацы.

Обязательно использование подзаголовков, списков.

Перестановка местами абзацев и частей текста в статье.

Равномерное распределение ключей по тексту.

Другими словами - нужны хорошие статьи, которые будут читать люди.

Указывайте, пожалуйста, Вашу цену за 1000 знаков.

Спасибо.