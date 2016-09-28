Требуется написание пакета статей банковской тематики

Требуется копирайтер для написания текстов страниц по услугам. Тематика - аудиторские, бухгалтерские и юридические услуги. Есть старая версия сайта с текстами и сейчас идет работа над новым сайтом. Структура сайта и семантическое ядро уже разработано. Общее количество страниц - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Для информационного сайта, посвященного банку (ОАО "Приорбанк"), требуется несколько статей. По сути, каждая статья - это инструкция для пользователя. Как пользоваться сервисами банка, какие виды кредитов он предоставляет, на каких условиях открывается депозит, какие типы карточек можно заказать в банке и т. п. Вся информация об этом есть на официальном сайте банка.
Размер каждой статьи - от 2500 до 3500 символов. Цена за 1000 символов без пробелов - 50 рублей.
Главное требование к текстам - грамотность и отсутствие воды. Пользователь должен получить четкую информацию, ответ на вопрос, который ищет.
Исполнитель будет выбран на основе портфолио - будет здорово, если у вас найдутся написанные статьи подобной тематики.
Большая просьба к исполнителям, которых не устраивает цена - не тратьте свое и мое время!
- Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго. Требуется рерайт/копирайт на английском языке. Статья на 1000 знаков без пробелов - Amazon logo С поиском информации в интернете для написания статей сложности не возникнет, обязательное требование использование в статье (2-3 источника + википедия). Уникальность выше ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требования к исполнителю: 1. Портфолио с работами; 2. Понимание темы написания (недвижимость). Необходимо написание от 1500 до 3000 статей до 2000 знаков в каждой. Каждая статья должна быть уникальной. Оплата 10 грн. / 1000 знаков.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Глубокий рерайтинг статьей на тему одежда, мода Объем 12-15 к символов. Оплата по факту готовности и проверки или поэтапно по каждому материалу отдельно. 20 грн. или 50 руб за 1 тыс. символовКопирайтинг34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ознакомиться с текстами и результатами исследования, выбрать самую интересную и полезную информацию для релиза.Объем релиза - не более 1 страница А4. Работа срочная, завтра вечером должны быть выполнена.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется прямой исполнитель по рерайту текстов, тематика: бизнес, налоги, финансы, учет, право. уникальность по текст ру не ниже 60%, не ниже 90% по адвего (с глубокой проверкой) или etxt (проверка рерайта). по срокам - минимум 2-3 текста ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт7 лет назад