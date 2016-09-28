Требуется написание пакета статей банковской тематики

$20
КопирайтингЗакрыт8 заявок170 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для информационного сайта, посвященного банку (ОАО "Приорбанк"), требуется несколько статей. По сути, каждая статья - это инструкция для пользователя. Как пользоваться сервисами банка, какие виды кредитов он предоставляет, на каких условиях открывается депозит, какие типы карточек можно заказать в банке и т. п.  Вся информация об этом есть на официальном сайте банка.

Размер каждой статьи - от 2500 до 3500 символов. Цена за 1000 символов без пробелов - 50 рублей. 

Главное требование к текстам - грамотность и отсутствие воды. Пользователь должен получить четкую информацию, ответ на вопрос, который ищет. 

Исполнитель будет выбран на основе портфолио - будет здорово, если у вас найдутся написанные статьи подобной тематики. 

Большая просьба к исполнителям, которых не устраивает цена - не тратьте свое и мое время!

7 лет назад
Fukaerie
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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