Рерайтинг, тема: женская одежда

Требуется копирайтер для написания текстов страниц по услугам. Тематика - аудиторские, бухгалтерские и юридические услуги. Есть старая версия сайта с текстами и сейчас идет работа над новым сайтом. Структура сайта и семантическое ядро уже разработано. Общее количество страниц - ...