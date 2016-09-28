Глубокий рерайт 20 текстов

КопирайтингЗакрыт30 заявок284 просмотра
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Требуется прямой исполнитель по рерайту текстов, тематика: бизнес, налоги, финансы, учет, право.

уникальность по текст ру не ниже 60%, не ниже 90% по адвего (с глубокой проверкой) или etxt (проверка рерайта).

по срокам - минимум 2-3 текста в день, объемы статей разные от 1000 до 5000.

указывайте стоимость за 1000 знаков.

нужен внимательный, ответственный исполнитель, для того, чтобы не править каждый текст и не тыкать в ошибки.

по общему объему текстов более 50.

оплата киви, яндекс, сбер.

7 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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