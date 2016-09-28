Комментарии на женских форумах

Необходимо:

1) Зарегистрироваться на форумах и других качественных ресурсах и ветках обсуждений, посвященных косметике, парфюмерии, красоте, женщинам и т.д. (список форумов отправлю), отправить нам свой логин-пароль

2) Ответить на 2-3 сообщения

3) Выбираете любую статью на https://joybyjoy.ru/media/ или категорию/товар на сайте

4) Оставить личный развернутый комментарий с вашим мнением по определенной теме, соответвутющей выбранной статье

5) Создаете сообщение/ответ на вопрос, а не топик. Сообщение — не спам, а совет или рекомендация, как дополнение к теме. И не нужно писать … а вот на этом прекрасном ресурсе… и т.д. Пишем естественно. Ссылка не должна выглядеть рекламной.

6) ссылаетесь на наш сайт. Разрешено использование естественных анкоров: здесь, тут, в статье, на сайте и т.д… Также можете просто разместить безанкорную ссылку (т.е. просто URL на страницу)

7) Тема, в которой будет размещен пост/комментарий/сообщение, должна быть не старее 7 дней

8) Уникальность работы – не менее 90% по Адвего