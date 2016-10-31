Написать 10-20 статей по электро и бензо технике и разместить их на WP

Написание уникальных статей про электро, бензо и тд технику. (1000-1500 знаков) (если сойдемся в качестве и цене то не только на эту тематику). Так же красиво с картинкой разместить и оформить страницы на WordPress. Т.е. написание статей под ключ.

ПОСТ оплата на карту сбербанка или яндекс деньги.

Писать стоимость и сроки