Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ru
Описание 17 блюд для ресторана итальянской кухни на укр. языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание 17 блюд для ресторана итальянской кухни на укр. языке (список блюд в файле)
Не рецепты.
Одно блюдо - 1000-1500 знаков
Тексты уникальные, читабельные и интересные.
Язык - украинский.
Использовать ключевые слова, скину дополнительно.
Первая статья тестовая, с оплатой.
Оплата: Приват24
--
Результат работы - тексты в формате MS Word с проверками на уникальность
- Похожие заказы
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Друзья, мне нужен человек способный писать интересные и продающие тексты для моего интернет-магазина по продаже ключей. Тематика - компьютерные игры. Нужны такие текста, которые будут хорошо индексироваться по нужным мне запросам в поисковых системах. Естественно ...Завершен7 лет назад
Требуется создать "вкусное" описание для вкуса жидкости (электронные сигареты) На данный момент оно крайне банально 01 - клубнично арбузная жвачка02 - завтрак (фруктовые колечки)03 - малиново виноградная шипучка04 - яблочная жвачка (зеленое яблоко)05 - клубничный капкейк06 - ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужен копирайтер, который может писать статьи на различные темы касающиеся Вордпресс. При написании статей требуется умение - хорошо искать информацию в интернет и делать из нее качественные, полезные статьи. Статьи нужны БЕЗ ВОДЫ, т.е. должны ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Около 20 текстов. Обзоры. По оплате - 60 рублей за тыс. Опыт обязательно. Дополнительно оставляйте email для оперативной связи.Копирайтинг25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ruЗавершен7 лет назад
Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика - автомобильная громкая связь, пример: http://www.sotmarket.ru/category/car_kir.html Продающий текст не совсем на на сам товар, а на то, почему это устройство - лучший подарок автомобилисту. Т.е. текст должен ответить на вопрос человека, ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Требуется автор для написания 4-5 статей по теме "Аренда авто в ..." (вместо ... определенный город). Объем каждой из статей до 1500 знаков. Есть примеры, есть подробное ТЗ. Оплата 50р за 1000 знаков без пробелов. ...Закрытнет даты
Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры,[b] сведущие в ФОРЕКС[/b] тематике. Не просто копирайтеры которые написали несколько статей по этой тематике, а люди которые в этом разбираются. Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно 5 текстов по 2-2,5 знаков о том, почему полезны суперфуды (Спирулина, Амла, Брахми) Также нужно 12 текстов, по 1К с описанием суперфудовКопирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад