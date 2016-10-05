Описание 17 блюд для ресторана итальянской кухни на укр. языке

КопирайтингЗавершен13 заявок294 просмотра
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Описание 17 блюд для ресторана итальянской кухни на укр. языке (список блюд в файле)

Не рецепты.

Одно блюдо - 1000-1500 знаков

Тексты уникальные, читабельные и интересные.

Язык - украинский.

Использовать ключевые слова, скину дополнительно.

Первая статья тестовая, с оплатой.

Оплата: Приват24

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Результат работы - тексты в формате MS Word с проверками на уникальность

7 лет назад
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена прекрасно, я доволен! Рекомендую.
Спасибо за вкусный проект). Работать было одно удовольствие! Всё супер - рекомендую!
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