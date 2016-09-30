Написание 4-5 статей по темам "Аренда авто в ..."

КопирайтингЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Требуется автор для написания 4-5 статей по теме "Аренда авто в ..." (вместо ... определенный город).

Объем каждой из статей до 1500 знаков.

Есть примеры, есть подробное ТЗ.

Оплата 50р за 1000 знаков без пробелов. Если Вас указанная цена не устраивает, прошу не беспокоить.

7 лет назад
mosrodik
Николай 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
21 день назад
7 лет назад
$6
2 дня
Юлия пишет хорошие тексты, внимательно относится к заданию и рекомендациям.
Отличный заказчик. Мои наилучшие рекомендации. Буду рада продолжению сотрудничества.
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