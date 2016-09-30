Написание 4-5 статей по темам "Аренда авто в ..."

Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры,[b] сведущие в ФОРЕКС[/b] тематике. Не просто копирайтеры которые написали несколько статей по этой тематике, а люди которые в этом разбираются. Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое ...