Написание 4-5 статей по темам "Аренда авто в ..."

Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания 4-5 статей по теме "Аренда авто в ..." (вместо ... определенный город).
Объем каждой из статей до 1500 знаков.
Есть примеры, есть подробное ТЗ.
Оплата 50р за 1000 знаков без пробелов. Если Вас указанная цена не устраивает, прошу не беспокоить.
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